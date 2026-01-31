داخلية غزة تصدر بيانًا بشأن القصف الإسرائيلي لمقر شرطة الشيخ رضوان غرب غزة

أدانت وزارة الداخلية والأمن الوطني استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر شرطة الشيخ رضوان غرب مدينة غزة صباح اليوم، معتبرةً ذلك استخفافًا باتفاق وقف إطلاق النار والوسطاء الضامنين له، وتحديًا صارخًا للمجتمع الدولي.

وأوضحت الوزارة أن القصف أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من ضباط وعناصر الشرطة، إضافة إلى عدد من المواطنين المراجعين داخل المقر والنازحين في محيطه.

ونعت الوزارة الشهداء الذين ارتقوا في هذه الجريمة، ومن بينهم شهداء الشرطة:

المقدم/ رامي رياض المبيض

الرائد/ محمد مصطفى كلوب

الرائد/ نجود يوسف المدهون

الملازم/ محمود محمد شنار

الملازم/ رياض نافذ الدلو

كما تمنّت الشفاء العاجل لجميع المصابين، ومن بينهم 15 من ضباط وعناصر الشرطة.

وأكدت وزارة الداخلية أن استهداف ضباط الشرطة وعناصرها يُعد جريمة نكراء واستخفافًا باتفاق وقف إطلاق النار والوسطاء، ويعكس سعي الاحتلال لإفشال الجهود الدولية الرامية لوقف الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكثر من عامين، رغم الاتفاق المعلن.

وشددت الوزارة على أنها لن تتراجع عن القيام بواجبها في الحفاظ على أمن المواطنين وخدمتهم مهما ارتكب الاحتلال من جرائم، داعيةً الوسطاء إلى تحمل مسؤولياتهم والضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته وتجنيب المدنيين والمرافق المدنية آلة القتل والدمار.