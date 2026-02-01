عبد العاطي للرسالة: يجب ألا يتحول فتح معبر رفح إلى أداة ابتزاز



قال صلاح عبد العاطي، مدير الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إن فتح معبر رفح يشكّل تطورًا مهمًا وخطوة ضرورية طال انتظارها في ظل ما يعانيه قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، خصوصًا مع الانهيار شبه الكامل للمنظومة الصحية واستمرار العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين والبنية التحتية.

وأوضح عبد العاطي لـ"الرسالة نت" أن فتح المعبر، رغم التعقيدات والاشتراطات الإسرائيلية المصاحبة له، يمثّل بارقة أمل حقيقية لتخفيف المعاناة اليومية التي يعيشها أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة المحاصر.

وأشار إلى أن المعبر، إذا ما تم تشغيله بآلية فاعلة ومنظمة، يمكن أن يُحدث فرقًا نوعيًا في إنقاذ حياة آلاف الجرحى والمرضى الذين يواجهون خطر الموت نتيجة النقص الحاد في الأدوية والتجهيزات الطبية، مطالبًا بأن يتم الإجلاء الطبي بشكل عاجل ومنتظم وفق إجراءات تتناسب مع حجم الكارثة.

وأكد عبد العاطي أن تشغيل المعبر لا يجب أن يكون مرتهنًا للحسابات السياسية أو الأمنية الإسرائيلية، بل يجب أن يُبنى على أساس حقوقي وإنساني يكفل للمواطنين الفلسطينيين حقهم في التنقل وتلقي العلاج ولقاء أسرهم دون تقييد.

وأضاف أن فتح المعبر يُمثّل أيضًا أملًا مشروعًا لآلاف العالقين خارج قطاع غزة، ممن حرمهم الإغلاق المتواصل والحرب من العودة إلى بيوتهم وعائلاتهم، مشددًا على ضرورة إعادة الاعتبار لحق التنقل ولمّ شمل العائلات كحقوق إنسانية أصيلة.

وحذّر عبد العاطي من تحويل معبر رفح إلى أداة ضبط أمني أو بوابة عبور أحادية الاتجاه، مشددًا على أن حرية الحركة، وسفر المرضى، وإدخال المساعدات، ليست "امتيازات" مشروطة بل التزامات قانونية تفرضها قواعد القانون الدولي الإنساني على سلطات الاحتلال.

وثمّن في الوقت ذاته الدور المصري في إدارة هذا الملف الحساس، وجهوده المستمرة لتجنب تحول المعبر إلى وسيلة تهجير قسري أو تحكم غير إنساني بحركة السكان.

ودعا عبد العاطي إلى توسيع آلية تشغيل المعبر، ورفع أعداد المسافرين، وتسريع الإجراءات الإنسانية، بما يتناسب مع حجم الكارثة الصحية والإنسانية التي تعيشها غزة.

واختتم بالقول: "إن فتح معبر رفح يجب أن يكون مدخلًا لإنقاذ الحياة واستعادة الكرامة الإنسانية، لا مجرد وسيلة لإدارة الأزمة بدلًا من إنهائها بشكل جذري وعادل".