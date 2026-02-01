منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يدعو لمقاطعة منصة "جسور" ويستنكر أي تعاطٍ معها

أصدر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين اليوم بيانًا شديد اللهجة، أعرب فيه عن رفضه التام وتصاعد قلقه تجاه محاولات الاحتلال الإسرائيلي لاختراق الوعي الوطني عبر ما تسمى بـ "منصة جسور"، التي اعتبرها المنتدى أداة لترويج رواية الاحتلال وعصاباته وميليشياته الإجرامية، وتحولت إلى بوق رسمي لدعاية العدو.

وأكد المنتدى في بيانه أنه يستنكر أي تعاطٍ من قبل بعض الصحفيين أو النشطاء أو القائمين على نقابة الصحفيين مع هذه المنصة أو الترويج لها، واصفًا هذا السلوك بأنه سقطة وطنية ومهنية مدوية.

ودعا المنتدى كافة الإعلاميين والمؤسسات الصحفية والناشطين إلى المقاطعة التامة لهذه المنصة المشبوهة وكل من يروج لها، مع التشديد على توخي الحذر الشديد من الانزلاق في مشاريع إعلامية تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية معنويًا وتلميع صورة الاحتلال.

واختتم المنتدى بيانه بالتحذير من أن دماء الصحفيين الذين استهدفهم الاحتلال ستظل لعنة تطارد كل من يساهم في تبرير جرائم الاحتلال أو يمنحه منبراً لبث سمومه.