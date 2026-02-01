«نورٌ بين الركام»… 150 حافظًا وحافظة يسردون القرآن على أنقاض المسجد العمري الكبير في غزة

بمشاركة 150 حافظًا وحافظة، نفّذت الإدارة العامة للقرآن الكريم والسنة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية مشروع السرد القرآني «نورٌ بين الركام»، والذي تضمّن سرد عشرين جزءًا من القرآن الكريم في جلسة واحدة، بمشاركة حفاظ من مراكز دائرة ديوان الحفاظ.

وجرى تنفيذ المشروع على أنقاض المسجد العمري الكبير بمحافظة غزة، في مشهد جسّد التمسك بالقرآن رغم الدمار، وبحضور مدير عام الإدارة العامة للقرآن الكريم د. محمد سالم، إلى جانب لفيف من المدراء العامين، ومدراء الدوائر، وكادر الإدارة العامة للقرآن الكريم.

وأوضح د. سالم أن المشروع يأتي ضمن خطة دائرة ديوان الحفاظ لتنفيذ السرد القرآني على ثلاث مراحل، وصولًا إلى السرد الكامل للقرآن الكريم في جلسة واحدة، مشيرًا إلى أن «نور بين الركام» يُعد باكورة لسلسلة من المشاريع القرآنية الكبرى المزمع تنفيذها خلال العام الجاري بمشيئة الله تعالى.

وفيما يتعلق بإقامة المشروع على أنقاض المسجد العمري الكبير الذي دمّره الاحتلال الإسرائيلي، أكد سالم أن اختيار المكان يحمل رسالة واضحة مفادها أن الشعب الفلسطيني متجذّر في مساجده، ومؤمن بدورها الريادي في تربية الأبناء، وتخريج جيل قرآني قادر على النهوض من واقع الألم، وتحقيق طموحات شعبه.

وفي ختام حديثه، قدّم د. سالم شكره وتقديره لكافة القائمين على إنجاح هذا المشروع المبارك، مثمّنًا الدور الداعم للرابطة الإنسانية في كردستان العراق، ورعايتها الكريمة لهذا النشاط القرآني.