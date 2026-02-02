الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين خلال اقتحامات واسعة بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات ومداهمات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب رجا دبابرة بعد مداهمة منزله في حي الدكنيا بمدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال عبد الرحيم محمد الصوايفة عقب مداهمة منزله في منطقة القرنة ببلدة إذنا غربي المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حلحول شمال الخليل، واعتقلت ياسر أبو عقاب الزماعرة بعد مداهمة منزله، إلى جانب اعتقال الشقيقين جمال وحمادة أبو عصبة، وكذلك الشقيقين حسن ومحمد صقر البو.

وفي بلدة فلامية شمال شرقي مدينة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان خلال اقتحام البلدة.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، ثلاثة مواطنين من بلدتي قفين وباقة الشرقية شمال طولكرم، وهم إبراهيم صباح (45 عامًا) ونجله مأمون بعد مداهمة منزلهما في قفين، إضافة إلى الشاب مهدي شادي ظاهر (19 عامًا) من باقة الشرقية.