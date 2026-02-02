الأخبار
انفوجرافيك
ليلة دامية
انفوجرافيك:
12 شهيدًا وإصابات في قصف الاحتلال على قطاع غزة
02 فبراير 2026 . الساعة: 10:24 ص
الرسالة نت
كلمات مفتاحية
شهداء
حرب غزة
قصف الاحتلال
خروقات التهدئة
