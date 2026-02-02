"المواصلات" تعلن استئناف خدماتها جزئيًا بمكتب ترخيص غزة

أعلنت وزارة النقل والمواصلات في غزة عن استئناف تقدّيم خدماتها بشكّل جزئي في مكتب ترخيص غزة اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء في مقره الجديد الكائن في مركز الإمام الشافعي بغزة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، يوم الاثنين، أن هذه الخطوة تأتي في إطار معالجة القضايا والمعاملات العالقة لدى المواطنين، واستكمالًا لجهودها الرامية إلى ضمان استمرارية تقدّيم الخدمات الأساسية في ظل الظروف الراهنة.

وأشارت إلى أن الاستئناف يشمل إعادة تفعيل خدّمات مدارس السياقة لتمكينها من متابعة معاملات الطلبة المسجلين لديها، وفق الإمكانيات المتاحة.