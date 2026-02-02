اللجنة الوطنية لإدارة غزة تتحدث عن آليات التسجيل ومعايير السفر عبر معبر رفح

أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة غزة بدء التشغيل التجريبي لمعبر رفح في الاتجاهين، عقب استكمال الترتيبات التشغيلية والتنظيمية اللازمة، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة التنقل والتخفيف من الأعباء الإنسانية عن سكان قطاع غزة.

وأكدت اللجنة أن فتح المعبر سيوفّر منفذاً حيوياً للحالات الإنسانية، خصوصاً المرضى والجرحى أصحاب التحويلات الطبية، إضافة إلى الطلبة ولمّ شمل العائلات والفئات ذات الاحتياجات الإنسانية، مع الالتزام بمعايير السلامة والأمن وصون كرامة المسافرين.

وقال رئيس اللجنة، الدكتور علي شعث، إن تشغيل المعبر “يمثل بداية لمسار يعيد وصل ما انقطع ويفتح نافذة أمل حقيقية لأبناء شعبنا”، مشيراً إلى أن الخطوة جاءت ثمرة تعاون مع الشركاء والوسطاء، وضمن الخطة ذات النقاط العشرين التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف شعث أن اللجنة ستعلن قريباً عن آليات التسجيل ومعايير الأولويات ومواعيد السفر عبر القنوات الرسمية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.

وثمّنت اللجنة الدور الذي اضطلعت به جمهورية مصر العربية في فتح المعبر، مؤكدة أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة تواصل مهامها كهيئة تقنية معنية باستعادة الخدمات الأساسية وقيادة جهود التعافي والإعمار في القطاع.