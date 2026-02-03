صمود مع كل قطرة..  مزارعة تروي أرضها بيديها بعد أن دمر الاحتلال شبكات الري شمال قطاع غزة 

في شمال قطاع غزة، تقف السيدة أم ساجد أمام أرضها الشاسعة التي زرعتها هذا الموسم، عاكسة صورة من الصمود الفلسطيني. فقد جرفت قوات الاحتلال شبكات الري في أرضها، محاولةً حرمانها من أبسط وسائل الزراعة، إلا أن إرادتها كانت أقوى.

تروي أم ساجد مزروعاتها باستخدام سطل صغير، تجوب به الحقول كل يوم أو يومين حسب احتياجات النباتات، مؤكدةً: "أنا مزارعة أبًا عن جد، ولن أترك أرضي تموت".

رغم التعب الكبير الذي يرافق عملها اليدوي، فإن مشاهدة البذور تتحول إلى خضرة، وثمارها تقترب من النضوج، يمنحها شعورًا بالفخر والإنجاز. أم ساجد تقول: "الأرض ستثمر، والجهد لن يضيع هباءً"، لتكون مثالاً حيًا على صمود الفلسطينيين وإصرارهم على الحياة رغم التحديات.

وفي ظل الحرب المستمرة، يعاني القطاع الزراعي في قطاع غزة دمارًا غير مسبوق، حيث أظهرت تقارير الأمم المتحدة ومنظمات دولية أن نسبة كبيرة من الأراضي الزراعية قد تضررت أو دُمرت بفعل العمليات العسكرية والبنى التحتية المستهدفة.

فقد أظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أن أكثر من 87٪ من الأراضي المزروعة والبنى التحتية الزراعية كالدفيئات وآبار الري قد تضررت أو دُمرت، كما تأثرت كذلك أغلب مصادر المياه والآبار التي يعتمد عليها المزارعون في ري محاصيلهم، ما زاد من صعوبة الإنتاج الغذائي في القطاع بأكمله.

في تقديرات أخرى، أوضحت الأمم المتحدة أن أقل من 5٪ من الأراضي الزراعية في غزة لا تزال صالحة للزراعة وأن الخسائر الاقتصادية المباشرة في هذا القطاع تقدر بمليارات الدولارات نتيجة خروج طرق الإنتاج من الخدمة وتدمير المعدات والبنى الأساسية.

ومن بين الدمار والحرمان، تظل يد أم ساجد تروي الأرض، لتزرع الأمل في قلب غزة، وصمودها اليوم هو وعد بأن الحياة لن تنكسر مهما حاول الاحتلال القضاء عليها.

هذه الخسائر أثرت بشكل مباشر على قدرة المزارعين على توفير الغذاء لأسرهم وأسر كثيرة في غزة، مما جعل جهود أم ساجد في ري أرضها بيدها، وسط هذا الدمار، صورة قوية للصمود والإصرار على البقاء رغم الظروف القاسية.