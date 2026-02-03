مصطفى بكري: إسرائيل تتهرب من التزاماتها ومحاولات الترهيب لن تكسر إرادة الفلسطينيين

أكد الكاتب والإعلامي المصري مصطفى بكري أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة تمثل انتهاكًا واضحًا للاتفاقيات الدولية ولقرارات مجلس الأمن الخاصة بوقف إطلاق النار، معتبرًا أن هذه الممارسات تكشف حقيقة الموقف الإسرائيلي الرافض لأي تسوية حقيقية.

وقال بكري لـ"الرسالة نت"، إن ما يجري يشكل إحراجًا مباشرًا للإدارة الأميركية، وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب، الذي روّج لنفسه كراعٍ للسلام، بينما تواصل إسرائيل ارتكاب جرائم حرب متتالية تؤكد رغبتها في استمرار العدوان وإفشال أي مساعٍ للتهدئة.

وأوضح أن فتح معبر رفح حق قانوني دولي لا يجوز التلاعب به، وأن استهداف المعبر أو تعطيله يعد خرقًا فاضحًا للاتفاقيات الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات الموقعة مع مصر، وانتهاكًا لسيادة القانون الدولي.

وأشار بكري إلى أن الموقف المصري الحازم أسهم في إفشال مخطط التهجير القسري، مؤكدًا أن عودة الفلسطينيين إلى قطاع غزة، مهما كان عددهم، تمثل كسرًا لإرادة الاحتلال وإسقاطًا عمليًا لمشاريعه الرامية إلى تفريغ الأرض من أهلها.

وأضاف أن ما تمارسه إسرائيل من ترهيب وتهديد للعائدين عبر المعابر يهدف إلى بث الخوف ومنعهم من العودة، إلا أن هذه المحاولات لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو ثنيه عن التمسك بوطنه.

وختم بكري بالتشديد على ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاقات الموقعة كاملة، مؤكدًا أن المقاومة الفلسطينية التزمت بجميع ما هو مطلوب منها، وأن استمرار الخروقات الإسرائيلية يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا يضع حدًا لهذه الانتهاكات.