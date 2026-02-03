وزارة الأوقاف تعلن موعد قرعة الحج

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن قرعة الحج للمحافظات الشمالية (الضفة الغربية) لموسم 1447هـ/2026م ستُجرى إلكترونيًا، يوم الخميس القادم (5 فبراير/ شباط) في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وذلك في مقر الوزارة بمدينة البيرة، "وفق المعايير المعتمدة لضمان الشفافية والنزاهة في اختيار الحجاج".

وفيما يتعلق بالمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، أوضحت الوزارة في بيان تلقته "الرسالة نت" أنه سيتم الإعلان، يوم الخميس المقبل، عن موعد فتح باب تأكيد التسجيل لحجاج عام 2023، على أن يتم توضيح آلية التأكيد في حينه.

وبيّنت الوزارة أن هذا الإعلان جاء بناءً على قرار لجنة الحج، التي ناقشت التقارير المقدمة من أصحاب الاختصاص حول مختلف التفاصيل المتعلقة بالقرعة، بما يشمل الجوانب الفنية والإدارية والتنظيمية، لضمان سيرها بسلاسة وعدالة.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، رئيس لجنة الحج، عصام عبد الحليم، أن موسم الحج لهذا العام يأتي استنادًا إلى "نظام تنظيم شؤون الحج" رقم (15)، الذي أُقر في مجلس الوزراء نهاية العام الماضي.

وأضاف عبد الحليم أن الوزارة أنهت جميع الاستعدادات والترتيبات اللوجستية لإجراء القرعة إلكترونيًا، لتشمل أكثر من 451 تجمعًا سكانيًا موزعة على المحافظات الشمالية، وفقًا لعدد السكان في كل منطقة.

وأوضح أن عدد المواطنين المسجلين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ( (www.tawaf.ps، أو من خلال مديريات الأوقاف في المحافظات الشمالية تجاوز 30 ألف مواطن، مشيرًا إلى أن بياناتهم أُدرجت ضمن نظام محوسب يشمل جميع محافظات الوطن، بما يضمن العدالة والشفافية في اختيار الحجاج لهذا الموسم.

ودعا عبد الحليم جميع المسجلين إلى متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، للاطلاع على تفاصيل القرعة ونتائجها والإجراءات اللاحقة.