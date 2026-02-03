إسقاط مسيرة إيرانية اقتربت من حاملة طائرات أمريكية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ، اليوم الثلاثاء، عن إسقاط طائرة مسيرة إيرانية بدعوى اقترابها من حاملة طائرات أمريكية.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية النقيب تيم هوكينز في بيان "أسقطت مقاتلة من طراز إف-35 سي تابعة لأبراهام لينكولن الطائرة المسيّرة الإيرانية دفاعا عن النفس، ولحماية حاملة الطائرات والأفراد على متنها".

وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أن إسقاط المسيرة الايرانية من طراز شاهد 139 بعد اقترابها من حاملة طائرات تابعة لها.

وأشار إلى أن حاملة الطائرات كانت ببحر العرب عند اقتراب المسيرة الإيرانية، التي ناورت "بعدوانية" قرب حاملة الطائرات لينكولن.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد التوتر الإقليمي وحشد عسكري أمريكي قرب إيران، على خلفية تطورات داخلية شهدتها طهران مؤخرًا.