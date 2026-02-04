9 شهداء بينهم 4 أطفال في قصف إسرائيلي متواصل على غزة

استشهد تسعة مواطنين، بينهم ثلاثة أطفال ورضيع، وأصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيامًا ومنازل للمواطنين في مناطق متفرقة شرق مدينة غزة وجنوب مدينة خان يونس.

وأفادت مصادر طبية بوصول ثلاثة شهداء إلى مستشفى ناصر في خان يونس، عقب قصف مدفعي طال خيامًا ومنازل في منطقة قيزان أبو رشوان جنوب المدينة، خارج مناطق “الخط الأصفر”. وذكرت أن الشهداء هم: محمود أيمن الراس (21 عامًا)، سليمان أبو ستة (28 عامًا)، وفريد سليمان أبو ستة (12 عامًا).

وفي شرق مدينة غزة، قالت المصادر إن ثلاثة مواطنين، بينهم فتى وطفلة، استشهدوا وأصيب آخرون بجراح متفاوتة، بعضهم وُصفت حالتهم بالخطرة، إثر قصف مدفعي مكثف استهدف خيامًا ومنازل في محيط شوارع يافا والسكة والحجر بحي التفاح. وأضافت أن مستشفى الشفاء استقبل جثامين الشهداء: يوسف حبوش (36 عامًا)، وبلال حبوش (16 عامًا)، والطفلة ريتال حبوش (12 عامًا).

كما استشهد ثلاثة مواطنين آخرين، بينهم مسنّان ورضيع يبلغ من العمر خمسة أشهر، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة شارع 10 بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. وأوضحت المصادر الطبية أن الشهداء هم: علي أحمد سلمي (60 عامًا)، بسينة محمد عياد (55 عامًا)، والرضيع صقر بدر الحتو.

وفي تطورات ميدانية متزامنة، أفادت مصادر بأن آليات الاحتلال أطلقت نيرانًا كثيفة تجاه منازل المواطنين في مناطق متفرقة من مدينة خان يونس، بينما أطلقت الزوارق الحربية النار باتجاه ساحل المدينة.

كما اندلع حريق في أحد المنازل بحي التفاح شرقي مدينة غزة نتيجة القصف المدفعي، بالتزامن مع إطلاق طائرات مسيّرة إسرائيلية النار باتجاه منازل المواطنين في المنطقة. وفي وسط القطاع، تعرضت مناطق شرق مخيم البريج لقصف مدفعي عنيف من دبابات الاحتلال.