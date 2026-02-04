حصاد 2025 حصاد 2025

الصحة: 21 شهيدًا و38 إصابة جراء الاستهدافات الأخيرة في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء، عن حصيلة أولية لما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة نتيجة الاستهدافات الأخيرة، حيث بلغ عدد الشهداء 21 شهيدًا وجرى تسجيل 38 إصابة حتى اللحظة.

وأفادت الوزارة بأن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر وصل إلى 556 شهيدًا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 1,500، مع تسجيل 717 حالة انتشال.

كما أوضحت الوزارة أن الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان على قطاع غزة وصلت إلى 71,824 شهيدًا و171,608 إصابات، مؤكدة استمرار جهود الطواقم الطبية والإسعافية للتعامل مع الحالات الطارئة ومتابعة الوضع الصحي في مختلف مناطق القطاع.

