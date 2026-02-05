بالأرقام.. فساد نظمي مهنا مصادرة مليارات داخل فلسطين وخارجها

كشفت أحكام قضائية صادرة عن محكمة جرائم الفساد عن الحجم الكبير لقضية الفساد المرتبطة بالهيئة العامة للمعابر والحدود، والتي انتهت بالحكم على الرئيس السابق للهيئة، نظمي مهنا، الفارّ من البلاد، بالسجن مدة 15 عامًا، فيما حُكم على زوجته ريم مهنا بالسجن 7 سنوات، مع مصادرة ممتلكاتهما وأموالهما داخل فلسطين وخارجها.

وبحسب الحكم، ألزمت المحكمة مهنا بإعادة مبالغ مالية كبيرة شملت نحو 6,137,225 شيكلًا، و4,499,030 دولارًا أميركيًا، و2,923,717 دينارًا أردنيًا، إضافة إلى 6,974 يورو، إلى جانب مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة عن جرائم الفساد، وحرمانه وزوجته من التصرف بها.

تهم فساد وغسيل أموال

وأسندت النيابة العامة إلى مهنا جملة من التهم، أبرزها الكسب غير المشروع، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استعمال السلطة، والاستثمار غير القانوني بالوظيفة العامة، والحصول على منافع شخصية غير مشروعة، وذلك استنادًا إلى قانون مكافحة الفساد وقانون العقوبات، كما وُجهت للمتهمين تهمة غسيل الأموال.

فساد نظمي مهنا

وفي تفاصيل لائحة الاتهام، قررت المحكمة التحفظ على الأرصدة البنكية العائدة للمدان في البنوك العاملة داخل فلسطين، ولا سيما بنك فلسطين والبنك العربي، والتي بلغت قيمتها 1,847,569 شيكلًا، و623,192 دولارًا أميركيًا، و7,716 دينارًا أردنيًا، و121 درهمًا إماراتيًا.

كما رصدت المحكمة الأموال النقدية المضبوطة والمودعة في حساب أمانات النيابة العامة، والتي شملت 313,998 شيكلًا، و282 دينارًا أردنيًا، و200 يورو، و34,802 دولار أميركي.

وفي الأردن، صادرت المحكمة أموالًا منقولة وأرصدة بنكية خاصة بمهنا، قُدّرت بنحو 819,812 دولارًا أميركيًا، و337,175 دينارًا أردنيًا، و123,998 دولارًا أميركيًا، و6,774 يورو.

كما شمل الحكم مصادرة أرصدة بنكية عائدة لزوجته ريم مهنا في الأردن، بلغت قيمتها 480 ألف دولار أميركي.

أموال ضخمة باسم الأبناء

وكشفت المحكمة عن أرصدة وأموال منقولة مسجلة باسم أبناء مهنا، جولي وآدم، في الأردن، بلغت قيمتها 1,853,861,540 دينارًا أردنيًا، و250 ألف دولار أميركي، و598,741 دينارًا أردنيًا، في واحدة من أبرز النقاط التي سلطت الضوء على حجم الفساد المالي في القضية.

عقارات داخل فلسطين وخارجها

وعلى صعيد الأموال غير المنقولة، قررت المحكمة مصادرة عقار اشتراه مهنا في دولة الإمارات عبر شركة “نخيل إكسلسيور العقارية”، ويقع ضمن مشروع "بيتش ريزدنسز" في جزر دبي.

أما داخل فلسطين، فقد شملت المصادرة:

- قطع أراضٍ في مدينة أريحا تحمل الأرقام (11، 28، 53)

- فيلتين مقامَتين في مناطق مختلفة من أريحا

- شقة سكنية في مدينة رام الله

- مبنى كافتيريا مكون من طابقين مقابل هيئة المعابر والحدود في أريحا

وفي الأردن، صادرت المحكمة شقة سكنية في منطقة خلدا، إضافة إلى أربع قطع أراضٍ عائدة للمدان مهنا.

كما شمل الحكم مصادرة ممتلكات زوجته ريم مهنا داخل فلسطين، والتي تضمنت قطع أراضٍ في أريحا تحمل الأرقام (205 و206 و186)، إضافة إلى حصص أراضٍ كبيرة، فضلًا عن 1,553 سهمًا مملوكة لها في شركة "أوريدو".