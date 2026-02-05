جمعية شركات الحج في غزة تعلن تعليق العمل بإجراءات الحج

أعربت جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة في قطاع غزة عن استغرابها من إعلان وزارة الأوقاف والشؤون الدينية انطلاق موسم الحج لهذا العام 1447هـ عبر منصات التواصل الاجتماعي، دون تنسيق مسبق مع الجمعية، معتبرةً ذلك إلغاءً لمبدأ الشراكة الأصيلة المعمول به بين الجمعية والوزارة.

وأكدت الجمعية في بيانها أن صدور الإعلان دون تنسيق مسبق يُعد تجاوزًا للأعراف والتقاليد المهنية المتبعة طوال الأعوام السابقة، والتي تضمن تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وصون كرامتهم، مشددةً على أن هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود لا الانفراد باتخاذ قرارات لا تليق باسم حجاج دولة فلسطين.

وأعلنت الجمعية رفضها القاطع لنظام تنظيم شؤون الحج والعمرة الذي أعده مجلس الوزراء بصيغته الحالية، موضحةً أن هذا النظام جرى إعداده دون إشراك جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة في قطاع غزة ونقابة أصحاب شركات الحج والعمرة في المحافظات الشمالية، بصفتهما الطرف الأصيل في هذا الملف، معتبرةً أن النظام بشكله الراهن يفتقر إلى العدالة، ويمس بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام، كما يمس بحقوق الشركات التي تشكل الركيزة الأساسية لإنجاح الموسم.

وبناءً على ما سبق، أعلنت جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة، وانطلاقًا من مسؤوليتها المهنية، تعليق العمل في كافة إجراءات موسم الحج لهذا العام، إلى حين حل جميع الملفات العالقة وضمان صياغة نظام عادل يحمي جميع الأطراف.

وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن باب الحوار الجاد والمسؤول لا يزال مفتوحًا، داعيةً الجهات المعنية إلى تغليب المصلحة العامة والجلوس الفوري لإنهاء هذه الأزمة قبل المضي في أي إجراءات تنفيذية لا تخدم نجاح الموسم.

وزارة الأوقاف وموسم الحج

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الضفة الغربية عن نتائج قرعة الحج للمحافظات الشمالية (الضفة والقدس) لموسم 1447هـ / 2026م، والتي أُجريت إلكترونيًا اليوم الخميس، الموافق 5/2/2026، في تمام الساعة 10:00 صباحًا، وذلك في مقر الوزارة بمدينة البيرة.

وأوضحت الوزارة أنه فيما يتعلق بالمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، فسيتم الإعلان عن موعد فتح باب تأكيد التسجيل لحجاج عام 2023 الخميس، على أن يتم إيضاح آلية التأكيد في حينه.

وبيّنت الوزارة أن الإعلان جاء بناءً على قرار لجنة الحج، التي ناقشت التقارير المقدمة من أصحاب الاختصاص حول كافة التفاصيل الفنية والإدارية والتنظيمية المتعلقة بالقرعة، بما يضمن سيرها بسلاسة وعدالة.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، رئيس لجنة الحج، عطوفة الأخ عصام عبد الحليم، أن موسم الحج لهذا العام يأتي استنادًا إلى نظام تنظيم شؤون الحج رقم (15)، الذي أقره مجلس الوزراء نهاية العام الماضي، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات جاءت بناءً على توجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، والتي شددت على ضرورة تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للحجاج بما يضمن أداء المناسك بسهولة ويسر.

وأضاف عبد الحليم أن الوزارة أنهت جميع الاستعدادات والترتيبات اللوجستية لإجراء القرعة إلكترونيًا، بحيث تشمل أكثر من 451 تجمعًا سكانيًا في المحافظات الشمالية، وفقًا لعدد السكان في كل منطقة.

وأوضح أن عدد المواطنين المسجلين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة (www.tawaf.ps) أو من خلال مديريات الأوقاف في المحافظات الشمالية تجاوز ثلاثين ألف مواطن، مؤكدًا أن جميع البيانات أُدرجت في نظام محوسب موحد لضمان العدالة والشفافية في اختيار الحجاج.