اتحاد كرة القدم يُكمل استعدادات انطلاق أول بطولة كرة قدم بعد الإبادة

أعلن اتحاد الكرة، اليوم، عن استكمال الاستعدادات لانطلاق البطولة التنشيطية لخماسيات كرة القدم لأندية الدرجتين الممتازة والأولى، والمقرّر انطلاقها يوم السبت المقبل على ملاعب نادي فلسطين، ونادي خدمات النصيرات، ونادي اتحاد دير البلح.

وفي إطار التحضيرات، وزّع اتحاد الكرة الملابس الرياضية على الأندية المشاركة في البطولة، وذلك خلال مراسم جرت في مقر الاتحاد بمدينة غزة، ونادي خدمات النصيرات في المحافظة الوسطى، بحضور مسيّر أعمال اتحاد الكرة صلاح أبو العطا، ومساعد الأمين العام سامي أبو الحصين، إلى جانب مندوبي الأندية المشاركة.

وأكد أبو العطا أن إقامة البطولة تأتي بعد تحديات كبيرة واجهت منظومة كرة القدم، في ظل الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية الرياضية، مشيرًا إلى أن إصرار مجلس إدارة الاتحاد ولجانه العاملة، وتعاون الأندية، يعكس حجم المسؤولية الوطنية والرياضية، والرغبة في إعادة عجلة النشاط الرياضي بشكل تدريجي، بعد عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية.

وشدد أبو العطا على أهمية تكاتف جهود جميع الأطراف من أجل إنجاح البطولة، مؤكدًا أن اتحاد الكرة يعمل على ضمان استمرارية النشاط الرياضي، من خلال التحضير لإقامة بطولات أخرى تشمل مختلف الدرجات والفئات العمرية خلال المرحلة المقبلة.

وتشهد البطولة مشاركة 24 ناديًا من أندية الدرجتين الممتازة والأولى، حيث تُقام مباريات فرع غزة والشمال على ملعب نادي فلسطين الرياضي، فيما تُقام مباريات فرع الوسطى والجنوب على ملعبي نادي خدمات النصيرات ونادي اتحاد دير البلح.

وفي السياق ذاته، تعقد لجنة الحكام يوم غدٍ الجمعة ورشة عمل لحكام البطولة في نادي اتحاد دير البلح، لبحث آخر التعديلات الخاصة بقوانين كرة القدم الخماسية، يعقبها لقاء تنسيقي يجمع الحكام مع مدربي الأندية المشاركة.

*مباريات السبت*

فرع غزة والشمال:

المجمع

الإسلامي × بيت حانون الرياضي

اتحاد الشجاعية × الهلال

فرع الوسطى والجنوب:

شباب خانيونس × خدمات النصيرات

نماء × بيت لاهيا

اتحاد خانيونس × الأمل

اتحاد دير البلح × خدمات البريج