"إسرائيل" تنفق عشرات ملايين الشواقل لدعم عصابات بغزة

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، الجمعة، أن "إسرائيل" تنفق عشرات الملايين من الشواقل، على العصابات المسلحة التي تخدمها في مناطق عدة بقطاع غزة.

واستندت الصحيفة إلى معلومات أوردتها صحيفة وول ستريت جورنال، قبل أيام، لافتة أن التمويل يتم من ميزانية الجيش.

وبينت "يديعوت أحرونوت" أن جهاز الشاباك وبالتعاون مع الجيش، هما من يديران تلك العصابات المسلحة، مؤكدةً أنه يتم تزويدهم بكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة.

كما يتم توفير العلاج الطبي لهم، بالإضافة إلى تقديم الطعام والمشروبات وغيرها لهم ولعوائلهم في مناطق انتشارهم داخل الخط الأصفر.

وتشمل الإمدادات الإسرائيلية المقدمة للعصابات؛ الوقود والغذاء والمركبات والسجائر، مما يساعدهم على البقاء والاستقرار في منطقة الخط الأصفر، بين مواقع الجيش الإسرائيلي.

وأشارت الصحيفة إلى خلافات إسرائيلية بشأن هذه العصابات المسلحة، وأن هناك من يراها بأنها تسهم تكتيكيًا في دعم النظام الأمني وتجنيب الجنود الإسرائيليين مخاطر أمنية، فيما يراه البعض مشروعًا يحتوي على خطر استراتيجي يتمثل في إمكانية قلب الموازين.

ولم تستبعد "يديعوت أحرونوت" أن يتم الاعتماد على هذه العصابات كحل تكتيكي قصير الأمد، من خلال ارسال عناصرها للبحث عن عناصر حماس في الأنفاق داخل منطقة الخط الأصفر، أو فوق الأرض بين أنقاض المنازل المدمرة، وذلك للحد من أي خطر قد يتعرض له جنود الجيش الإسرائيلي.