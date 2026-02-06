دراسة: فتح معبر رفح يجري ضمن "إدارة مُقنّعة للأزمة" وأدوات ضغط متعددة

حذّرت ورقة تقدير موقف صادرة عن المركز الفلسطيني للدراسات السياسية من أن فتح معبر رفح في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار لا يعكس تحوّلًا إنسانيًا حقيقيًا، بل يأتي في إطار ما وصفته بـ"الفتح المُدار"، الذي تستخدمه حكومة الاحتلال كأداة ضغط سياسية وأمنية إضافية على قطاع غزة.

وأوضحت الورقة، التي حملت عنوان "معبر رفح في المرحلة الثانية: الفتح المُدار وأدوات الضغط والسيطرة"، أن إعادة فتح المعبر جرت بصورة محدودة وشديدة القيود، سواء من حيث أعداد العابرين أو طبيعة الإجراءات الأمنية، مع إخضاع حركة السفر لقوائم مسبقة وتحقيقات وتفتيش معمّق، بما يحوّل المعبر إلى نقطة فرز أمني أكثر من كونه منفذًا إنسانيًا.

وبيّنت الدراسة أن السماح بخروج ودخول أعداد محدودة يوميًا، إلى جانب استمرار منع دخول البضائع والمساعدات الأساسية منه، يشكّل جزءًا من سياسة إسرائيلية أوسع تهدف إلى ربط البعد الإنساني باستحقاقات المرحلة الثانية من الاتفاق، وعلى رأسها ترتيبات الحكم في غزة، والملف الأمني، ومستقبل المقاومة.

وأشار المركز إلى أن الاحتلال يسعى من خلال هذا النمط من الفتح إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها: الضغط السياسي على الفلسطينيين، وتعزيز السيطرة الأمنية غير المباشرة، واستخدام المعبر كأداة ابتزاز إنساني واقتصادي، فضلًا عن تشجيع التهجير الجزئي أو الطوعي تحت وطأة الواقع المعيشي القاسي.

كما خلصت الورقة إلى أن معبر رفح بات يُستخدم كأداة لإدارة الصراع لا لتخفيفه، وأن استمراره بهذا الشكل يُنذر بتحويله إلى جزء من منظومة "الاستقرار الهش"، التي تُبقي غزة في حالة ضغط دائم دون معالجة جذرية للأزمة.

وقدّمت الورقة مجموعة من السيناريوهات المحتملة لمستقبل المعبر، من بينها: توسيع محدود ومشروط للفتح، أو استمرار الضغط المركّب على غزة في إطار تهدئة هشة، أو العودة إلى حالة الجمود وتفاقم الأزمة الإنسانية، محذّرة من أن أي من هذه السيناريوهات لا يضمن بالضرورة تحسّنًا مستدامًا في الأوضاع الإنسانية.

وفي ختامها، أوصت الورقة بضرورة بلورة موقف فلسطيني موحّد إزاء ملف المعابر، ورفض تحويل معبر رفح إلى أداة للفرز الأمني أو الابتزاز السياسي، والتعامل معه كحق سيادي وإنساني غير قابل للمقايضة.

ويأتي هذا التقدير ضمن سلسلة أوراق تحليلية يصدرها المركز الفلسطيني للدراسات السياسية، التي تهدف إلى تحليل سياسات إدارة الصراع، وتقديم قراءات معمّقة لصنّاع القرار والإعلام والرأي العام الفلسطيني.

للاطلاع على الورقة كاملةً اضغط على الرابط الآتي: https://pcps.ps/?p=2656