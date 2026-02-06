الداخلية توضح آلية استخراج بطاقة الهوية الشخصية

الشق المدني، اليوم الجمعة، عن استئناف العمل بإصدار بطاقات الهوية الشخصية للمواطنين في جميع محافظات قطاع غزة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تيسير الخدمات المدنية وتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الراهنة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن استقبال طلبات إصدار بطاقات الهوية سيتم من خلال مكاتبها المنتشرة في محافظات القطاع، حيث جرى تخصيص عدد من المواقع في محافظة غزة، شملت مكتب أبو خضرة مقابل مستشفى الوفاء، ومكتب مستشفى الصحابة، ومكتب مستشفى الحلو، إضافة إلى مكتب بلدية غزة. وفي محافظة شمال غزة، سيتم استقبال المواطنين في مقر بلدية جباليا السابق المقابل للدفاع المدني.

وفي محافظة الوسطى، أفادت الوزارة بأن تقديم الطلبات سيكون متاحًا في مقر مديرية الداخلية بمدينة دير البلح بجوار الهلال الأحمر، إلى جانب مكتب داخلية النصيرات (مكتب حمّام ومكتب الملك). أما في محافظة خانيونس، فسيجري استقبال الطلبات في مكتب مستشفى ناصر، فيما دعت الوزارة المواطنين من محافظة رفح إلى التوجه لتقديم طلباتهم في أقرب مكتب متاح ضمن مناطق نزوحهم.

وبيّنت وزارة الداخلية أن نماذج طلبات إصدار بطاقات الهوية متوفرة لدى كتبة العرائض، مؤكدة حرصها على انتظام العمل وتقديم الخدمة بكل يسر وسلاسة. كما دعت المواطنين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة خلال أوقات الدوام الرسمي، من السبت إلى الخميس، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرارها في تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يلبي احتياجاتهم ويضمن سهولة الوصول إلى المعاملات المدنية الأساسية