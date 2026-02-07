"صحة غزة" تبدأ حملة تطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، البدء في إعطاء التطعيم ضد فيروس الأنفلونزا الموسمية، للعام 2025-2026، في قطاع غزة.

وقالت الصحة، في بيان لها تلقته "الرسالة نت"، اليوم، إنه سيتم التركيز بإعطاء اللقاح للفئات الأكثر عرضة لخطر المضاعفات الطبية الناتجة عن الأنفلونزا الشديدة فقط.

وبينت أن هذه الفئات هي كبار السن فوق 60 سنة، والمرضى المزمنون بأمراض القلب والضغط والسكر والدم، والأمراض الصدرية، والمرضى الذين يتعاطون عقاقير مثبطة للمناعة ومرضى نقص المناعة، ومرضى الأورام والفشل الكلوي، والمرضى الذين قاموا بزراعة نخاع عظم أو قوقعة، والنساء الحوامل.

وقبل أيام، حذرت جهات طبية في غزة من انتشار الكثير من الفيروسات في القطاع المنكوب؛ سواء فيروسات موسمية أو وبائية، في ظل عجز المنظومة الصحية عن إجراء تحليل لتحديد هذه الفيروسات، نتيجة عدم سماح الاحتلال بإدخال الأجهزة التي تلزم لذلك.

وكان الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني قد أكد أن المنظومة الصحية في قطاع غزة شهدت انهيارًا شبه كامل نتيجة حرب الإبادة المستمرة، مشيرًا إلى أن نحو 94% من مرافق الرعاية الصحية والمستشفيات تعرضت للضرر أو الدمار، ما أفقد النظام الصحي قدرته على الاستجابة لاحتياجات السكان.