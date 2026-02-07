واشنطن تكشف عن موعد أول اجتماع لـ "مجلس السلام"

ذكر موقع أكسيوس، نقلا عن مسؤول أمريكي ودبلوماسيين من أربع دول أعضاء في "مجلس السلام" الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن البيت الأبيض يعتزم عقد أول اجتماع لقادة المجلس بشأن غزة في 19 فبراير/ شباط الجاري.

وقال "أكسيوس" إن خُطط الاجتماع، الذي سيكون أيضا مؤتمرا لجمع التبرعات لإعادة إعمار غزة، لا تزال في مراحلها الأولى ويمكن أن تتغير.

وأضاف أنه من المقرر عقد الاجتماع في معهد السلام الأمريكي في واشنطن. مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المقرر أن يلتقي ترامب في البيت الأبيض في 18 فبراير، أي قبل يوم واحد من الاجتماع.

وفي أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، أطلق ترامب "مجلس السلام"؛ الذي سيرأسه، ويقول إنه سيهدف إلى حل النزاعات العالمية، بينما عبّر عدد من الخبراء عن "قلقهم" من أن يقوض المجلس دور الأمم المتحدة.

وردت حكومات في جميع أنحاء العالم بحذر على دعوة ترامب للانضمام إلى هذه المبادرة. في حين انضم بعض حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، إلا أن عددا من حلفائها الغربيين التقليديين لم يشاركوا حتى الآن.