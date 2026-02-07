الدفاع المدني: الاحتلال يسيطر بالنار على أكثر من نصف مساحة غزة ويدفع مليون فلسطيني للنزوح

قال محمد المغير، مدير الدعم الإنساني في الدفاع المدني بغزة، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تفرض سيطرتها بالقوة النارية على أكثر من نصف مساحة قطاع غزة، في واحدة من أخطر السياسات الميدانية التي تستهدف حياة المدنيين وسبل عيشهم بشكل مباشر.

وأوضح المغير، في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أن نحو نصف هذه المساحة الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية تحولت عمليًا إلى مناطق محصورة ما بين ما يُعرف بالخط الأصفر وبين السيطرة النارية المباشرة، وهي مناطق تتعرض لترهيب دائم وإطلاق نار متواصل، ما يجعلها غير صالحة للحياة الآمنة، ويدفع السكان إلى النزوح القسري.

وبيّن أن هذه المناطق المسيطر عليها تضم السلة الغذائية الأساسية لقطاع غزة، وتشمل مساحات زراعية واسعة يعتمد عليها الفلسطينيون في تأمين الغذاء، إلى جانب احتوائها على معظم آبار المياه الرئيسية في القطاع، فضلًا عن مرور الخط الرئيس لشبكة “ميكوروت” المغذية للمياه، ما يضاعف من حدة الأزمة الإنسانية والمعيشية.

وأشار المغير إلى أن هذه السياسة أدت حتى اللحظة إلى نزوح قرابة مليون فلسطيني من مناطقهم، في ظل انعدام الحد الأدنى من مقومات الأمان، واستمرار القصف وإطلاق النار الذي يمنع المواطنين من البقاء في منازلهم أو العودة إليها.

وأكد أن الاحتلال يتخذ من ما يُسمّى بـ“المنطقة الصفراء” منطلقًا لإطلاق النار بشكل مستمر تجاه المناطق السكنية، بهدف دفع السكان قسرًا إلى النزوح، وفرض واقع ميداني جديد قائم على الإخلاء والتجويع وحرمان الناس من مصادر المياه والغذاء.

وحذّر مدير الدعم الإنساني في الدفاع المدني بغزة من أن استمرار هذه الممارسات ينذر بكارثة إنسانية واسعة، داعيًا المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية إلى تحمّل مسؤولياتها العاجلة، والضغط لوقف سياسة السيطرة بالنار، وضمان حماية المدنيين وحقهم في البقاء على أرضهم بأمان.