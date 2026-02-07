جوارديولا يتحدى ضغوط الجالية اليهودية في مانشستر من أجل غزة

واصل الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، تمسكه بموقفه الإنساني الداعم لضحايا الحرب في قطاع غزة، رغم الانتقادات والتحذيرات التي وُجّهت له مؤخرًا من جهات وممثلين عن الجالية اليهودية في مدينة مانشستر، على خلفية تصريحاته بشأن معاناة المدنيين الفلسطينيين.

وكان جوارديولا قد عبّر خلال تصريحات أدلى بها في إسبانيا عن ألمه العميق إزاء ما يتعرض له المدنيون في غزة، مؤكدًا أن الصمت لم يعد خيارًا في ظل مشاهد الدمار وسقوط الأبرياء، لا سيما الأطفال، مشددًا على أن موقفه لا ينطلق من اعتبارات سياسية، بل من دافع إنساني وأخلاقي بحت.

وفي مؤتمر صحفي عقده للحديث عن مواجهة مانشستر سيتي المرتقبة أمام ليفربول، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، رد جوارديولا على الانتقادات التي طالبته بالتركيز على كرة القدم فقط، قائلًا إن مطالبة الأشخاص بالصمت بسبب طبيعة عملهم أمر غير منطقي، معتبرًا أن التعبير عن الرأي الإنساني حق لا يرتبط بالمهنة.

وأوضح مدرب مانشستر سيتي أن حديثه عن غزة وفلسطين، إلى جانب السودان وأوكرانيا، لم يتضمن أي مواقف استثنائية، مؤكدًا أنه يُدين مقتل الأبرياء في جميع النزاعات دون استثناء، ولا يضع صراعًا فوق آخر أو دولة فوق أخرى.

وأضاف أن الجدل المثار حول تصريحاته لا يغيّر من قناعته بضرورة التعبير عن المواقف الإنسانية، مشيرًا إلى احترامه لجميع الآراء، حتى تلك التي لا تتفق مع موقفه.

وختم جوارديولا بالتأكيد على أن التعبير عن الرأي في القضايا الإنسانية العالمية لا ينبغي أن يكون محظورًا على الرياضيين أو الشخصيات العامة، معتبرًا أن إدانة قتل المدنيين موقف إنساني جامع لا يجب أن يكون محل تشكيك.