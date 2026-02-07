منحة مالية للاعبي غزة قبل البطولة التنشيطية لكرة القدم

أعلن المجلس الأعلى للشباب والرياضة عن تقديم منحة مالية جديدة تستهدف لاعبي كرة القدم في قطاع غزة، في إطار جهوده لدعم المنظومة الرياضية وتعزيز صمود الكوادر الرياضية في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح الأستاذ غسان محيسن، مدير عام المجلس، أن هذه المنحة جاءت بتوجيهات ودعم من الأستاذ عبد السلام هنية، الأمين العام للمجلس الأعلى، وهي مخصصة للاعبي أندية الدرجتين الممتازة والأولى المشاركين في البطولة التنشيطية التي ينظمها اتحاد كرة القدم.

وأكد محيسن أن المجلس يسعى دائمًا لتوفير شبكة أمان للاعبين، مشيدًا بالدور الذي يقوم به اتحاد كرة القدم والأندية في الحفاظ على الهوية الرياضية الفلسطينية وإسعاد الجماهير رغم محدودية الإمكانيات.

وأشار إلى أن إجراءات صرف المنحة ستتم وفق الكشوفات المعتمدة والآلية الرسمية المتبعة، بالتنسيق مع إدارات الأندية والجهات المالية المختصة.

وتستهدف المنحة لاعبو فرق أندية الدرجتين الممتازة والأولى، ضمن جهود المجلس لتذليل العقبات المالية أمام اللاعبين وضمان استمرار النشاط الرياضي رغم التحديات التي يواجهها القطاع.