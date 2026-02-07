 حماس: استمرار القتل والتدمير  في قطاع غزة يفرغ اتفاق  وقف إطلاق النار من مضمونه

أكد حازم قاسم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن استمرار الحديث عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يعني شيئًا في ظل مواصلة الاحتلال الصهيوني المجرم عمليات القتل والتدمير المتصاعدة في مختلف مناطق القطاع.

وشدد قاسم، اليوم السبت، على أن حكومة الاحتلال المتطرفة، بسلوكها التصعيدي، تضرب بعرض الحائط جهود الوسطاء والإدارة الأمريكية، وتستهتر بكل الدعوات الهادفة إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

ودعا الناطق باسم حركة حماس جميع الأطراف إلى ممارسة ضغطٍ جادّ على الاحتلال لتسهيل دخول لجنة إدارة غزة وتمكينها من مباشرة عملها في إغاثة شعبنا في القطاع.