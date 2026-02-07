الرياضة تنفض الغبار.. جماهير تعود لملاعب غزة بعد سنوات الحرب

شهدت ملاعب غزة حضورًا جماهيريًا لافتًا في افتتاح البطولة التنشيطية لكرة القدم، في حدث رياضي يعكس عودة الحياة والنشاط الرياضي بعد سنوات الحرب والدمار التي شهدها القطاع منذ أكتوبر 2023.

وتعد هذه البطولة الأولى بعد حرب الإبادة، التي دمرت الملاعب والبنية التحتية الرياضية، وأثّرت بشكل مباشر على النشاطات الرياضية. إلا أن الجماهير خرجت حاملة الأمل والعزيمة، لتشجيع فرقها المحلية ومشاركة لحظات الفرح والرياضة بعد سنوات من والمعاناة.

ولم يكن حضور الجماهير مجرد متابعة للمباريات، بل رسالة صمود ورفض للاستسلام للدمار. وقال أحدهم:

ونسر بعض المشجعين على وسائل التواصل الاجتماعي أنهم ذهبوا لمشاهدة المباريات من اجل الشعور أننا ما زلنا على قيد الحياة، رغم كل ما حدث.

ويشير نقاد رياضيون إلى أن هذه المشاركة الجماهيرية تمثل رمزية قوية للأمل والمقاومة، حيث تُظهر أن الرياضة في غزة ليست مجرد نشاط ترفيهي، بل أداة للحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز التضامن المجتمعي بعد سنوات من الصعوبات.

افتتاحية البطولة شهدت تنافسًا قويًا بين الفرق، لكن الأهم كان التجمع الكبير للمجتمع الفلسطيني في ملاعب القطاع، في رسالة مفادها أن الحياة تستمر، وأن النشاط الرياضي يمثل متنفسًا ضروريًا بعد صدمة الحرب.

ويؤكد حضور الجماهير الكبير أن كرة القدم في غزة لم تعد مجرد لعبة، بل رمز للعودة إلى الحياة، للأمل، ولصمود مجتمع لم يُكسر رغم كل التحديات.