الندوة الأممية مع المقاومة: الثوري البديل يستضيف القيادي في حركة حماس حسام بدران

استضافت حركة المسار الفلسطيني الثوري البديل في الندوةَ الأمميةَ الثانية مع المقاومة، بمشاركة واسعة من قوى وأحزاب سياسية، وحركات شعبية، ومنظمات طلابية ونسائية من عدة بلدان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، الأستاذ حسام بدران، عضو المكتب السياسي ومسؤول دائرة العلاقات الوطنية في الحركة.

وخلال مداخلته، قدّم بدران رؤية حركة حماس للتطورات السياسية والميدانية، وللتحديات الراهنة التي تواجه الشعب الفلسطيني في ظل استمرار حرب الإبادة الصهيونية، وتصاعد العدوان على غزة والضفة والقدس، وتنامي دور المقاومة في إعادة رسم معادلات الصراع في فلسطين والمنطقة. كما تطرّق إلى آفاق المرحلة المقبلة، وأهمية وحدة الساحات، ودور القوى الشعبية والأممية في دعم نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة.

وشهدت الندوة تفاعلًا واسعًا من الحضور، حيث أجاب بدران على أسئلة ومداخلات المشاركين، في نقاش سياسي غني عكس مستوى الاهتمام الأممي المتزايد بقضية فلسطين وخيارات المواجهة مع المشروع الصهيوني.

