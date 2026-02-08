معرض صور في بريطانيا بُجسد معاناة التجمعات البدوية في فلسطين

نظمت منظمة البيدر الحقوقية، معرضًا للصور في متحف فلسطين الثقافي بمدينة بريستول البريطانية، بهدف تسليط الضوء على معاناة التجمعات البدوية الفلسطينية المهمشة، وما تتعرض له من سياسات التهجير القسري والتطهير العرقي.

وضمّ المعرض أعمالًا فنية وتوثيقية قدّمت للزوار صورة حيّة عن الواقع الفلسطيني، من خلال صور فوتوغرافية ووثائق مصوّرة توثق تهجير البدو من أراضيهم وممارسات المصادرة القسرية، بما يعكس حجم المعاناة الإنسانية والاجتماعية التي يعيشها البدو الفلسطينين .

وأكدت المنظمة في بيان، أن تنظيم المعرض يأتي في إطار رفع مستوى الوعي الدولي بالانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها البدو الفلسطينيون، وتقديم مساحة للتعبير الفني والثقافي تعكس صمودهم وتمسكهم بأرضهم وهويتهم في مواجهة السياسات القمعية.

ويأتي هذا المعرض ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها منظمة البيدر الحقوقية لتعزيز الوعي الدولي بالقضية الفلسطينية، ولا سيما معاناة البدو الفلسطينيين في ظل سياسات مصادرة الأراضي والتمييز الممنهج.

ودعت منظمة البيدر الجمهور إلى متابعة أنشطتها القادمة والمشاركة في فعالياتها المستقبلية.

وشددت على أن نقل الحقيقة ونشر الوعي حول الانتهاكات المرتكبة في فلسطين مسؤولية جماعية تتطلب دعمًا وتفاعلًا دوليين مستمرين.

بدورهم، أعرب عدد من زوار المعرض عن تأثرهم العميق بالصور والقصص المعروضة.

وأكدوا أن الأعمال الفنية نجحت في نقل الواقع المؤلم للتجمعات المهمشة في فلسطين، وشكّلت وسيلة فعّالة لإيصال الرسالة الإنسانية إلى المجتمع الدولي.