التنمية الاجتماعية بغزة تصرف 9.6 مليون شيكل مساعدات نقدية لـ19,306 أرملة

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، أنها شرعت في صرف مساعدات نقدية بقيمة 9.6 مليون شيكل لصالح 19,306 أرملة، بواقع 500 شيكل لكل مستفيدة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من برنامج المساعدات الاجتماعية الطارئة، في ظل الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة التي يمر بها القطاع جراء العدوان المتواصل.

وأكدت الوزارة، في بيان وصل "الرسالة نت"، أن تنفيذ هذه المساعدات يتم بالتعاون المباشر مع لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية والمجلس الأعلى للإغاثة، ووفق معايير مهنية واضحة وضوابط دقيقة تضمن النزاهة والعدالة والشفافية، مشيرة إلى أن عملية الصرف لا تزال مستمرة للوصول إلى جميع المستحقات ضمن هذه الشريحة.

وأوضحت الوزارة أن تمويل هذه المبادرة جاء من الأموال المصادَرة من قبل لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وهي أموال تم تحصيلها من عدد من التجار الذين ارتكبوا تجاوزات قانونية وأخلاقية خلال فترة الإبادة الجماعية، عبر استغلال حاجة المواطنين وممارسات غير مشروعة.

وشددت الجهات المختصة على أن إعادة هذه الأموال إلى المواطنين تمثل تصحيحًا لمسار مختل، وتجسيدًا عمليًا لمبدأ سيادة القانون، وحمايةً للمجتمع وصونًا لكرامته، مؤكدة أن هذه الخطوة تندرج ضمن الجهود الوطنية لتعزيز العدالة الاجتماعية ومساءلة كل من استغل معاناة أبناء الشعب الفلسطيني.

وجددت وزارة التنمية الاجتماعية التزامها الكامل بالعمل المسؤول والشفاف، وحماية حقوق المواطنين، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، في إطار وطني جامع يضع مصلحة أبناء شعبنا فوق كل اعتبار، ويكرّس العدالة الاجتماعية كأحد الركائز الأساسية في السياسات الحكومية.