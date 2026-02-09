جيش الاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرقَ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من خلال قصف جويّ ومدفعيّ وتحليق مكثف للطيران الحربي وإطلاق نار بحري في مناطقَ متفرقة من القطاع.

ففي مدينة غزة، نفذ جيش الاحتلال اليوم، عمليات نسف في مناطق انتشاره بحي الزيتون جنوب شرقي المدينة، تزامنًا مع قصف مدفعي استهدف الحي، إلى جانب سماع انفجارات عنيفة ومتتالية شرق المدينة، ناجمة عن تفجير روبوتات مفخخة وتنفيذ عمليات نسف إضافية.

وفي جنوب قطاع غزة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية استهدفت مناطق شرقي مدينة خان يونس، تزامنًا مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء جنوب القطاع.

كما نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية شرقي مدينة خان يونس، في إطار تصعيدها الميداني المتواصل.

وفي السياق ذاته، أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار في مياه بحر خان يونس جنوب قطاع غزة.