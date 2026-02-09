حصاد 2025 حصاد 2025

الصحة: 5 شهداء و10 إصابات في غزة خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 5 شهداء و10 إصابات، مشيرة إلى أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وذكرت الوزارة أنه منذ وقف إطلاق النار في الحادي عشر من أكتوبر، بلغ إجمالي عدد الشهداء 581 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,553 إصابة، وسُجلت 717 حالة انتشال.

وأضافت أن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر 2023 تشير إلى ارتفاع العدد التراكمي للشهداء إلى 72,032 شهيدًا، والعدد التراكمي للإصابات إلى 171,661 إصابة.

