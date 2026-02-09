إعلام الأسرى: خصوصية الأسيرات تتعرض لانتهاك مستمر في سجن الدامون

أكد مكتب إعلام الأسرى، فبراير 2026، أن الأسيرات في سجن “الدامون” يواجهن أوضاعًا اعتقالية صعبة، في ظل إجراءات تمسّ بكرامتهن وحقوقهن الأساسية داخل الأقسام.

وأوضح المكتب نقلا عن مصادر خاصة أن خصوصية الأسيرات تتعرض لانتهاك مستمر، لا سيما في ساعات الليل، مع تجول السجانين الرجال داخل القسم، ما يجعلهن في قلق مستمر ويجبرهن على اتخاذ احتياطات إضافية لستر أنفسهن والنوم باللباس الشرعي تحسبا لأي اقتحام.

وبيّنت المصادر أن غياب الخصوصية داخل الغرف، إلى جانب ظروف السجن غير الملائمة، يزيد من معاناة الأسيرات ويعمّق شعورهن بعدم الأمان.

وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى تردي مستوى الطعام المقدم للأسيرات من حيث الجودة والكمية، خاصة في ظل وجود حالات مرضية تحتاج إلى تغذية خاصة.

وشدد مكتب إعلام الأسرى على أن ما يجري في سجن “الدامون” يتطلب تدخلًا عاجلًا من المؤسسات الحقوقية والإنسانية، لضمان احترام خصوصية الأسيرات وتوفير مقومات الحياة الأساسية لهن، محمّلًا إدارة السجن المسؤولية الكاملة عن سلامتهن وحقوقهن.