صدى سوشال: 960 انتهاكا رقميا استهدفت الفلسطينيين خلال يناير 2026

رصد مركز "صدى سوشال" خلال شهر كانون الثاني/يناير 2026 ما يقارب 960 انتهاكًا رقميًا استهدفت الفلسطينيين ومحتواهم على منصات التواصل الاجتماعي، في ظل تصاعد ملحوظ في التحريض وتقييد المحتوى، إلى جانب استهداف متزايد للصحفيين والنساء.

وأوضح المركز أن (منصة X) جاءت في صدارة المنصات من حيث عدد الانتهاكات المسجلة بواقع 408 حالات، تلتها (فيسبوك) بـ314 حالة، ثم (تيليغرام) بـ238 حالة. وبيّن أن هذه الانتهاكات تنوعت بين حملات تحريض وتشويه وتهديد، إضافة إلى حذف حسابات وتقييد الوصول للمحتوى الفلسطيني ومنع التفاعل معه.

وأشار التقرير إلى توثيق 123 انتهاكًا بحق صحفيين ونشطاء، شملت حملات تشهير وخطاب كراهية وتهديدات مباشرة، فضلًا عن استمرار التحريض ضد الإعلام الفلسطيني وحجب مواقع إعلامية.

كما سُجلت 45 حالة استهداف رقمي طالت نساء فلسطينيات، تمثلت في التشهير والعنف اللفظي والتحريض القائم على النوع الاجتماعي.

وبيّن المركز أن عددًا من المنصات الرقمية اتخذت إجراءات مباشرة بحق مستخدمين فلسطينيين، من بينها حذف أو تقييد حسابات على منصات إنستغرام وفيسبوك وتيك توك ويوتيوب، بما في ذلك حسابات لصحفيين ومؤسسات إعلامية، قبل أن يُعاد تفعيل بعض هذه الحسابات لاحقًا عقب متابعات قانونية.

كما وثّق التقرير 17 حالة انتحال شخصية ومحاولات احتيال رقمي، إلى جانب حملات تحريض استهدفت أطباء فلسطينيين معتقلين، إضافة إلى ملاحقات واعتقالات على خلفية محتوى رقمي طالت صحفيين وكتّابًا.

ولفت المركز إلى تصاعد الخطاب التحريضي والتهديدي في وسائل إعلام رسمية وتصريحات لمسؤولين، إلى جانب إجراءات وصفها بالقمعية استهدفت الفضاءين الإعلامي والثقافي، معتبرًا أن هذه المعطيات تعكس نمطًا متناميًا من القمع الرقمي وتجريم حرية التعبير.

وختم التقرير بدعوة المنصات الرقمية إلى الالتزام باحترام حرية التعبير، وتعزيز جهود التوثيق الحقوقي للانتهاكات، وتوفير أدوات حماية رقمية فعّالة للصحفيين والنساء والنشطاء الفلسطينيين.