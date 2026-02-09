خرق جديد للاحتلال يسفر عن 3 شهداء وإصابات بقصف شقة سكنية غربي غزة

استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب عدد آخر، مساء اليوم الإثنين، إثر غارة شنّها الاحتلال الإسرائيلي استهدفت شقة سكنية قرب منطقة سويدي النصر غربي مدينة غزة.

وأفاد مراسل وكالة «صفا» بأن طائرات الاحتلال قصفت الشقة السكنية بشكل مباشر، ما أدى إلى ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة، نُقلوا على إثرها إلى المستشفيات.

ويأتي هذا القصف في إطار الخروقات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي أسفرت منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن استشهاد 581 مواطنًا وإصابة 1553 آخرين.

وأتى الاتفاق بعد حرب الإبادة الجماعية التي شنّها الاحتلال في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت قرابة عامين، مخلفة أكثر من 71 ألف شهيد، وما يزيد على 171 ألف جريح، إضافة إلى دمار واسع النطاق، قدرت الأمم المتحدة كلفة إعادة إعماره بنحو 70 مليار دولار.