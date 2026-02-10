قوات الاحتلال تشن مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، طالت عددًا من المواطنين.

ففي مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 22 مواطنًا خلال اقتحامها المدينة وعدة بلدات.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، وداهمت عدة منازل في خلة الإيمان ومخيم العين وشارع عصيرة، واعتقلت المواطنين منصور الحاج حمد، وعطا حيدر عنبتاوي.

وأشارت إلى أن القوات اعتقلت ثلاثة مواطنين خلال اقتحامها قرية بيت دجن شرق المدينة، ومداهمة عدة منازل وتدمير محتوياتها.

وأوضحت أن المعتقلين هم: الصحفي محمد رضوان أبو ثابت، ومحمد باسم أبو جبارة، وورد عامر أبو جيش.

وذكرت أن القوات اقتحمت قرية دير الحطب، واعتقلت المواطن نوار مناضل مشعطي، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

وأضافت أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية اللبن الشرقية جنوب المدينة، واعتقلت ستة مواطنين، هم: أمين سر حركة فتح في القرية رجا عويس، جهاد فيصل عويس، عبد الجابر عويس ونجله عمرو، محمود نجم عويس، وأحمد عبد الناصر نوباني وهو طالب في جامعة بيرزيت.

ولفتت إلى أن القوات اعتقلت أيضًا، من بلدة قصرة جنوب المدينة سبعة مواطنين عقب مداهمة منازلهم، وهم: عبد الباسط حسن، محمد ثائر حسن، عبد الله أبو يوسف، وسيم عبد الله، أمين عبد العظيم وادي، محمد إبراهيم فايز، وعبد الله الحاج علي.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حوارة واعتقلت المواطن نافذ أحمد محمود عودة ونجليه مؤمن ومحمود، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي مدينة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة جبل هندازة شرق بيت لحم وداهمت منزلًا.

وذكرت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت هندازة وداهمت منزل المواطن راكد أبو دية وفتشته.

وأوضحت أن القوات داهمت مدن بيت لحم، وبيت جالا، وبلدات الدوحة، والخضر، ومخيم عايدة، وقرى حرملة، رفيدا، وارطاس.

وفي مدينة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب معتز علاونة خلال اقتحام حي المراح في المدينة، كما داهمت بناية سكنية في حي الألمانية في المدينة.

وأما في مدينة الخليل، فاعتقل الاحتلال، مواطنًا من خربة امنيزل بمسافر يطا جنوب المدينة.

وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمود علي رشيد بعد مداهمة منزله في خربة امنيزل بمسافر يطا.