لجان المقاومة في فلسطين تهنئ إيران بذكرى انتصار الثورة الإسلامية الـ47

توجهت لجان المقاومة في فلسطين، في الذكرى السنوية الـ47 لانتصار الثورة الإسلامية المظفرة في إيران، بالتحية والتهاني والتبريكات الصادقة إلى الشعب الإيراني وقيادته المجاهدة، وفي مقدمتهم مرشد وقائد الثورة السيد علي خامنئي، مؤكدة أن هذه الثورة غيرت وجه التاريخ وأسقطت نظام الاستبداد والطغيان وأرست دعائم دولة إسلامية مستقلة لا تخضع لهيمنة قوى الاستكبار والهيمنة العالمية.

وتابعت في تصريح صحفي أن الجمهورية الإسلامية باتت قوة إقليمية راسخة فرضت مكانتها في كل الساحات، وأكدت حضورها كركيزة أساسية في معادلات المنطقة، وحطمت عنجهية الكيان الصهيوني وأذلته في عمليات الوعد الصادق الثلاثة.

وأضافت أن الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران شكلتا الحاضنة والسند الحقيقي لكافة الشعوب المستضعفة ولكل حركات المقاومة، والداعم الأساسي والرئيسي للقضية والمقاومة الفلسطينية.

وأكدت لجان المقاومة وقوفها إلى جانب إيران الثورة والإسلام في مواجهة المخططات الصهيوأمريكية الهادفة إلى زعزعة استقرار الجمهورية الإسلامية، موجهة التحية إلى الشعب الإيراني العظيم الذي يقف بكل قوة واقتدار ويرفض الخنوع والاستسلام والخضوع للقوى الاستعمارية التي تعمل على نهب مقدرات وخيرات الأمة.

وختمت بتمنياتها للجمهورية الإسلامية بقيادة سماحة السيد القائد علي الخامنئي المزيد من التقدم والاقتدار والقوة والاستقرار في مواجهة قوى الاستكبار والطغيان، وتعزيز الوحدة الإسلامية لضمان مستقبل الأمة.