"الإعلامي الحكومي" يستعرض أرقام السفر والعودة عبر معبر رفح البري

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بحركة المسافرين عبر معبر رفح البري خلال الفترة الممتدة من يوم الاثنين 2 فبراير 2026 وحتى يوم الاثنين 9 فبراير 2026.

وأوضح أن يوم الاثنين 2 فبراير شهد سفر 20 مسافراً، بينهم 5 مرضى و15 مرافقاً، فيما وصل 12 شخصاً، من بينهم 9 نساء و3 أطفال. وفي يوم الثلاثاء 3 فبراير، سافر 40 مسافراً بواقع 16 مريضاً و24 مرافقاً، بينما جرى إرجاع 26 مسافراً ومنعهم من السفر، ووصل في اليوم ذاته 26 من العائدين إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن يوم الأربعاء 4 فبراير شهد سفر 47 مسافراً، بينهم 16 مريضاً و31 مرافقاً، ووصول 25 من العائدين إلى غزة، فيما سافر يوم الخميس 5 فبراير 28 مسافراً بواقع 7 مرضى و21 مرافقاً، ووصل 25 من العائدين.

وبيّن المكتب الإعلامي أن معبر رفح كان مغلقاً يومي الجمعة 6 فبراير والسبت 7 فبراير. أما يوم الأحد 8 فبراير، فقد سافر 50 مسافراً، بينهم 19 مريضاً و31 مرافقاً، ووصل 44 من العائدين، بينما شهد يوم الاثنين 9 فبراير سفر 40 مسافراً بواقع 20 مريضاً و20 مرافقاً، ووصول 40 من العائدين.

وبحسب المعطيات، بلغ إجمالي عدد المسافرين خلال الفترة المذكورة 225 مسافراً، فيما وصل 172 شخصاً إلى قطاع غزة، وتم إرجاع 26 مسافراً.

ولفت المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن إجمالي عدد المسافرين ذهاباً وإياباً بلغ 397 مسافراً من أصل 1600 مسافر كان يفترض سفرهم عبر معبر رفح البري، بنسبة التزام تقدر بنحو 25%.