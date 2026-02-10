3 شهداء بينهم امرأة في استهداف (إسرائيلي) قرب قرية المصدر وسط قطاع غزة

استشهد ثلاثة مواطنين، بينهم امرأة، وأُصيب مواطنان آخران، صباح يوم الثلاثاء، جراء استهداف الاحتلال دراجة نارية وإطلاق نار من طائرة مسيّرة إسرائيلية قرب مدخل قرية المصدر وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد مواطنين اثنين كانا على دراجة نارية، فيما استشهدت امرأة جراء إطلاق نار من طائرة مسيّرة إسرائيلية في محيط مدخل قرية المصدر وسط القطاع، إلى جانب إصابة مواطنين آخرين.

وأشارت المصادر إلى إصابة عدد من المواطنين جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، كما أُصيب مواطنان بنيران جيش الاحتلال في محيط محطة الشوا بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وفي سياق متصل، نفذت قوات الاحتلال صباح اليوم عمليات نسف لمنازل في مناطق متفرقة من قطاع غزة، تزامنًا مع قصف مدفعي مكثف وإطلاق نار.

وذكرت المصادر وقوع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة، فيما نفذ جيش الاحتلال عمليتي نسف شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، إلى جانب إطلاق آليات الاحتلال النار على وسط مدينة خان يونس.

كما أوضحت المصادر أن قوات الاحتلال نفذت عملية نسف جديدة شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق زوارق حربية إسرائيلية نيرانًا كثيفة في بحر جنوب قطاع غزة.

ويأتي ذلك في إطار الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2025.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، ارتكب الجيش الإسرائيلي مئات الخروقات، أسفرت عن استشهاد 581 فلسطينيًا وإصابة 1553 آخرين.