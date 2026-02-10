الصحة: 5 شهداء و5 إصابات وصلت مستشفيات غزة خلال 24 ساعة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية – غزة اليوم الثلاثاء، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ خمسة شهداء وخمسة إصابات.

وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي، أن منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، بلغ إجمالي عدد الشهداء 586 وإجمالي الإصابات 1,558، مع تسجيل 717 حالة انتشال، بينما بلغ العدد التراكمي للشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 نحو 72,037 وعدد الإصابات التراكمي 171,666.

وأوضحت أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات بسبب عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن.