البرغوثي: قرارات الكابينيت تستوجب استراتيجية وطنية موحدة وإعادة بناء القيادة

قال مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن قرارات الكابينيت الإسرائيلي الأخيرة تشكّل تصعيدًا خطيرًا يستدعي ردًا فلسطينيًا بمستوى التحدي.

وأوضح البرغوثي لـ"الرسالة نت" أن الرد لا يمكن أن يكون عبر بيانات إدانة فقط، بل من خلال الانتقال إلى استراتيجية وطنية موحدة تنهي حالة التفكك والانقسام.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية يجب أن تستند إلى مخرجات حوارات بكين وموسكو، التي أكدت ضرورة الشراكة الوطنية وإعادة بناء المؤسسات التمثيلية.

وأكد البرغوثي أن تفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية هو المدخل الصحيح لبناء قيادة وطنية جامعة.

وبيّن أن الاحتلال يستغل غياب القيادة الموحدة لفرض مشاريعه الاستيطانية والضمّية دون كلفة سياسية حقيقية.

وشدد على أن قرارات الكابينيت تمثّل جريمة سياسية وقانونية، ولا يمكن مواجهتها إلا ببرنامج مقاومة شامل، سياسي وشعبي وقانوني.

ودعا البرغوثي إلى إنهاء كل أشكال التنسيق التي تخدم الاحتلال، وتعزيز صمود المواطنين على الأرض.

وختم بالقول إن وحدة الصف الوطني باتت شرطًا وجوديًا لحماية الأرض والحقوق الفلسطينية.