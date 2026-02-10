غزة لا زالت تحت النار .. ستة شهداء من الصباح والقصف متواصل 

في صباح غزة، كعادتها امتلأت السماء بصوت الطائرات الحربية التي تعلو المدينة، كأنها لا تعرف الرحمة. الأرض تهتز من القصف، والدخان يعانق المباني المدمرة، فيما المواطنين يركضون بين المنازل والأنقاض، يحاولون النجاة من شظايا الحرب المستمرة.

وصلت أخبار ستة شهداء جدد إلى مستشفيات القطاع، بينهم شهيدان تم انتشالهما من تحت الركام. من جباليا إلى خان يونس، ومن المصدر إلى محيط محطة الشوا، الرصاص والقصف لم يميز بين صبي وامرأة، بين طفل وكهل.

شاب استشهد خارج مناطق انتشار الاحتلال في جباليا البلد، ومواطنة أخرى سقطت برصاص الاحتلال في خان يونس، فيما أودت طائرة مسيّرة بحياة مواطنين اثنين كانا على دراجة نارية قرب مدخل قرية المصدر.

في كل شارع، في كل زاوية، كان الدم يتحدث بصمت. 13 إصابة جديدة أضيفت إلى لائحة المصابين، بينهم أشخاص قرب محطة الشوا للمحروقات شرق مدينة غزة، حيث كانت النار والخراب يلتهمان المكان.

منذ إعلان وقف إطلاق النار، صار إجمالي الشهداء 586 شهيدًا.

والإصابات 1,558، والانتشال 717، بينما ارتفعت حصيلة الضحايا منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 72,037 شهيدًا و171,666 إصابة، أرقام تثقل القلوب قبل الأوراق.

غزة اليوم ليست مجرد قطاع جغرافي، بل شاهد حي على إبادة جماعية متواصلة رغم اكاذيب وقف إطلاق النار.