منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يهنئ بـانطلاق إذاعة "هنا غزة"

أبرق منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بأسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى إدارة وأسرة إذاعة "هنا غزة"، بمناسبة انطلاق بثها الإعلامي اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026 من قلب قطاع غزة، متمنياً لها مسيرة مهنية حافلة بالتميز وحضوراً وطنياً مؤثراً يخدم القضايا العادلة للشعب الفلسطيني.

واعتبر المنتدى في رسالة وجهها لرئيس مجلس إدارة مؤسسة فلسطينيات وفاء عبد الرحمن أن إطلاق هذا المنبر الإعلامي الجديد، في ظل التحديات الجسيمة والظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع، يمثل "خطوة شجاعة ورسالة أمل". وأكد أن هذه المبادرة تعكس إصرار الكوادر الإعلامية الفلسطينية على مواصلة أداء رسالتها السامية في نقل الحقيقة وإيصال صوت المواطن الفلسطيني إلى العالم أجمع رغم كل المعيقات.

وشدد منتدى الإعلاميين على دعم كل جهد إعلامي يعزز سقف حرية الرأي والتعبير ويرسخ القيم الوطنية، متطلعاً لدور الإذاعة المرتقب في دعم صمود المجتمع الفلسطيني ومواجهة الروايات المضللة، معرباً عن أمله بتعاون مثمر يخدم الرسالة المشتركة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني عبر إعلام حر ومسؤول.

واختتم المنتدى تهنئته بتجديد الثقة بفرسان الإعلام الفلسطيني، متمنياً لطاقم إذاعة "هنا غزة" التوفيق والنجاح في وضع بصمة مميزة في الفضاء الإذاعي الفلسطيني.