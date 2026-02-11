المكتب الإعلامي الحكومي: أرقام السفر والوصول عبر معبر رفح منذ فبراير

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن حركة المسافرين عبر معبر رفح البري خلال الفترة من الاثنين 2 فبراير وحتى الثلاثاء 10 فبراير 2026، حيث سجل المعبر حركة متباينة في أعداد المسافرين والوصولات.

وأوضح المكتب، في بيان اليوم الأربعاء، غادر المعبر يوم الاثنين 2 فبراير 20 مسافراً منهم 5 مرضى و15 مرافقاً، فيما وصل إلى غزة 12 شخصاً منهم 9 نساء و3 أطفال.

وفي يوم الثلاثاء 3 فبراير غادر 40 مسافراً منهم 16 مريضاً و24 مرافقاً، فيما تم إرجاع 26 مسافراً ومنعهم من السفر، ووصل إلى غزة نفس العدد من العائدين.

يوم الأربعاء 4 فبراير غادر 47 مسافراً منهم 16 مريضاً و31 مرافقاً، ووصل إلى غزة 25 من العائدين.

أما يوم الخميس 5 فبراير، فغادر المعبر 28 مسافراً منهم 7 مرضى و21 مرافقاً، ووصل 25 من العائدين إلى غزة.

وفي يوم الأحد 8 فبراير غادر 50 مسافراً منهم 19 مريضاً و31 مرافقاً، ووصل 44 من العائدين، بينما يوم الاثنين 9 فبراير غادر 40 مسافراً منهم 20 مريضاً و20 مرافقاً ووصل 40 من العائدين.

ويوم الثلاثاء 10 فبراير غادر 50 مسافراً منهم 19 مريضاً و31 مرافقاً، ووصل إلى غزة 41 من العائدين.

وبين المكتب أن المعبر ظل مغلقاً يومي الجمعة 6 والسبت 7 فبراير، وبلغ إجمالي عدد المسافرين خلال الفترة 275 مسافراً، في حين وصل 213 شخصاً، وتم إرجاع 26 مسافراً، فيما بلغت نسبة الالتزام من أصل 1800 مسافر مفترض أن يسافروا ذهاباً وإياباً حوالي 27%.