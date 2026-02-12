إصابة طفلين جراء إطلاق نار من الاحتلال في خانيونس جنوب قطاع غزة

أُصيب طفلان فلسطينيان، فجر اليوم الخميس، جراء إطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المسلخ جنوبي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، في ظل تصاعد الخروقات الإسرائيلية الميدانية بكافة أنحاء القطاع.

وأفادت مصادر محلية بإصابة الطفل فؤاد زاهر النجار (14 عامًا) بطلق ناري في القدم أثناء وجوده داخل خيمته في منطقة المسلخ، كما أُصيب الطفل أحمد محمد البسيوني (14 عامًا) بطلق ناري في الظهر خلال نومه داخل خيمته في المنطقة ذاتها.

واستهدفت مدفعية الاحتلال، صباح اليوم الخميس، بالقصف، المناطق الشمالية الغربية لمدينة رفح، جنوبي القطاع.

وفي سياق متصل، شنّ طيران الاحتلال غارة على المناطق الشرقية لمدينة خانيونس، تزامنًا مع تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء جنوب القطاع، فيما أُبلغ عن غارة أخرى استهدفت المناطق الشرقية من المدينة.

كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بشكل مباشر باتجاه منازل المواطنين المقابلة لنادي الزيتون في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وتأتي هذه التطورات في إطار الخروقات الإسرائيلية المتواصلة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، يؤدي وبشكل يومي لارتقاء شهداء وإصابة مواطنين في مختلف أنحاء القطاع.