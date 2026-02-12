قاسم: قيادة السلطة تواصل نهجها الإقصائي بعيدًا عن الإجماع الوطني

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن قيادة السلطة وحركة فتح تواصل نهجها الإقصائي وسياستها المتفردة في كل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني، بالرغم من الإجماع الشعبي والفصائلي بوجوب توحيد الموقف والرؤية الوطنية لمواجهة المخاطر غير المسبوقة التي تمر على القضية الفلسطينية.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي، أن إصرار قيادة السلطة، وبعيداً عن الإجماع الوطني، على فرض وقائع على النظام السياسي الفلسطيني، يؤكد نظرتها الفئوية الضيقة وحساباتها الشخصية، دون أي اعتبار لحساسية المرحلة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن استمرار قيادة السلطة بالعبث في النظام السياسي الفلسطيني استجابة للضغوط الخارجية، شوّه هذا النظام وغيّر وظائفه بعيداً عن الاعتبار الوطني، ويسمح للقوى الخارجية باستمرار التدخل في هيكلة المؤسسات الوطنية.

وأكد قاسم أن المطلوب حوار وطني جاد وحقيقي لكل الفواعل الوطنية والشعبية، لإصلاح المؤسسات الوطنية والاتفاق على رؤية وطنية موحدة، لصد التدخلات الخارجية المعادية، ومواجهة سياسة حكومة اليمين الإسرائيلية.