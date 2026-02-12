إعلام الأسرى: إصابة الأسير القائد عبد الله البرغوثي خلال قمع الأسرى في سجن جلبوع

أفاد مكتب إعلام الأسرى، بإصابة الأسير القائد عبد الله البرغوثي خلال قمع الأسرى في سجن جلبوع أمس الأربعاء.

وأوضح المكتب أن البرغوثي خرج إلى الزيارة متعبًا ومنهكًا وبدا واضحًا عليه أثر إصابة عند العين اليسرى مع وجود دم إثر خبط رأسه في الباب وهو في طريقه للزيارة بالتزامن مع بدء عملية قمع داخل القسم.

وبيّن أن البرغوثي يعاني من انخفاض حاد في الوزن، إذ تراجع من 110 كيلوغرامات إلى 60 كيلوغرامًا، في مؤشر خطير على حجم التدهور الصحي الناتج عن الإهمال وسوء التغذية، إضافة إلى افتقاره لأدنى مقومات الحياة داخل الأسر.

وأكد المكتب أن الوضع العام داخل السجن سيء جدًا في ظل استمرار سياسة القمع والتضييق وعدم وجود أي تحسن على الطعام أو ظروف الحياة اليومية، ما يفاقم من معاناة الأسرى ويستنزف صحتهم الجسدية والنفسية.

وشدد مكتب إعلام الأسرى على أن ما جرى يعكس تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى في سجن جلبوع، ويؤكد استمرار سياسات القمع والإهمال التي تهدد حياتهم وسلامتهم بشكل مباشر.