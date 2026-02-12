حصاد 2025 حصاد 2025

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

صحة غزة: انتشال 4 شهداء و5 إصابات خلال 24 ساعة

صحة غزة: انتشال 4 شهداء و5 إصابات خلال 24 ساعة
صحة غزة: انتشال 4 شهداء و5 إصابات خلال 24 ساعة

الرسالة نت

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 4 شهداء جرى انتشالهم، إضافة إلى 5 إصابات.

وأوضحت الوزارة أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وذكرت أن إجمالي الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ 591 شهيداً و1,583 إصابة، إضافة إلى 724 حالة انتشال.

وبيّنت الوزارة أن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 72,049 شهيداً و171,691 إصابة.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/309903

كلمات مفتاحية

غزة شهداء إصابات شهداء غزة حرب غزة صحة غزة عدد شهداء غزة الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.