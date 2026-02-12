صحة غزة: انتشال 4 شهداء و5 إصابات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 4 شهداء جرى انتشالهم، إضافة إلى 5 إصابات.

وأوضحت الوزارة أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وذكرت أن إجمالي الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ 591 شهيداً و1,583 إصابة، إضافة إلى 724 حالة انتشال.

وبيّنت الوزارة أن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 72,049 شهيداً و171,691 إصابة.