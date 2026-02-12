المرداوي: مسألة السلاح ستُحسم ضمن إطار وطني شامل عند قيام الدولة الفلسطينية

أكد القيادي في حركة "حماس"، محمود المرداوي، أن حركته والمقاومة الفلسطينية ملتزمون بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. مضيفًا: "في حين يتصرف الاحتلال وكأنه غير ملزم بتنفيذ أي من بنود الاتفاق".

وقال "مرداوي" في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن انسحاب الاحتلال من قطاع غزة والتزامه الكامل بتنفيذ الاتفاق من شأنهما أن يفتحا الطريق أمام مسار سياسي جاد.

وشدد على أن تفكيك مظاهر الاحتلال في غزة يمثل المسار الأول الذي ينبغي البدء بتنفيذه، باعتباره مدخلًا لأي ترتيبات سياسية لاحقة.

وفيما يتعلق بسلاح المقاومة، أوضح القيادي في "حماس" أنه لا يمكن تسليمه في ظل استمرار الاغتيالات ودعم الاحتلال لالمليشيات، مؤكدًا أن بقاء السلاح مرتبط بتحقيق الأهداف السياسية للشعب الفلسطيني.

وأضاف: "المقاومة لن تتخلى عن سلاحها ما لم يلتزم الاحتلال بالاتفاقات المبرمة". مشيرًا إلى أن مسألة السلاح ستُحسم في إطار وطني شامل عند قيام الدولة الفلسطينية، حيث يصبح السلاح بيد الدولة.