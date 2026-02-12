المكتب الإعلامي يجدد الترحيب بلجنة إدارة غزة ويدعوها للحضور العاجل

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الخميس، بيانًا صحفيًا رقم (1049)، جدد فيه ترحيبه باللجنة الوطنية لإدارة غزة، داعيًا إلى حضورها العاجل إلى القطاع لمباشرة مهامها الوطنية والاضطلاع بمسؤولياتها الإدارية والخدمية.

وأكد المكتب في بيانه حرصه على انتظام العمل المؤسسي وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيرًا إلى الجهوزية الكاملة لنقل الصلاحيات ذات الصلة وفق أطر مهنية وقانونية واضحة، تكفل حماية حقوق المواطنين والموظفين وتضمن عدم انقطاع الخدمات.

وأوضح البيان أن جميع المؤسسات والدوائر الحكومية وموظفيها في مختلف القطاعات على أتم الاستعداد للتعاون الكامل مع اللجنة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة والتخفيف من معاناة المواطنين، إضافة إلى تعزيز الاستقرار الإداري والمؤسسي.

وشدد المكتب الإعلامي الحكومي على وحدة الأرض الفلسطينية والجغرافيا السياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، معتبرًا أن تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الداخلي يمثل أولوية عليا في هذه المرحلة.